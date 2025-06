La Nato trova l' accordo sulla spesa destinata alla difesa | salirà al 5% del Pil entro il 2035

Superato il veto della Spagna grazie a un compromesso con Sanchez, salvo il vertice dell'Aia di martedì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Nato trova l'accordo sulla spesa destinata alla difesa: salirà al 5% del Pil entro il 2035

In questa notizia si parla di: nato - trova - accordo - spesa

L'Italia raggiunge il 2% della spesa per la Difesa, ma alla Nato non basta - L'Italia ha finalmente raggiunto l'obiettivo del 2% del Pil per la spesa in difesa, un impegno preso insieme agli alleati della Nato nel 2014.

La NATO pronta ad impegnarsi ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL, Trump ha la meglio sui Paesi europei scettici Al vertice ridotto all'Aia sarà annunciato un accordo storico. Tensioni interne sulla scadenza: gli USA chiedono il 2030, alcuni Pae Vai su X

Di Marzio - Davide Frattesi è sulla lista della spesa in casa Juventus, anche se trovare un accordo con l'Inter sembra abbastanza difficile. Il centrocampista vuole capire il suo rapporto con Chivu prima di prendere decisioni su un trasferimento altrove. Se riman Vai su Facebook

Spagna-Nato, l'accordo: «Per Madrid spese militari al 2,1% del pil»; Spagna, Sanchez raggiunge accordo con la Nato: non dovrà aumentare spese difesa al 5% del Pil - LaPresse; Spagna, Sanchez annuncia l'accordo con la Nato per non aumentare la spesa per la difesa al 5 per cento.

Accordo nella Nato sul 5% di spese per difesa e sicurezza. Superato veto spagnolo con accordo ad hoc sugli impegni - "Scegliamo di destinare il 2,1% del Pil alla difesa della Spagna, dell'Europa e della Nato, mentre continuiamo a investire il resto in politiche ... Scrive huffingtonpost.it

Spagna, Sanchez raggiunge accordo con la Nato: non dovrà aumentare spese difesa al 5% del Pil - Il premier della Spagna Pedro Sánchez e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, hanno raggiunto un accordo per salvare il vertice dell'Alleanza che ... Riporta msn.com