La Monza-Resegone La sfida di oltre 600 eroi

un'emozione che si ripete solo una volta all'anno, unendo oltre 600 eroi in una sfida memorabile. La Monza-Resegone, con i suoi traguardi storici e il suo fascino senza tempo, continua a scrivere pagine di leggenda, vivendo nel cuore di chi ama la corsa e l’avventura. È un evento che, anche quest’anno, ha dimostrato come il coraggio e la passione possano superare ogni limite.

C'è qualcosa di epico nell'attimo in cui, sotto le luci dell'Arengario, il cronometro si azzera e i primi atleti scattano circondati da un'ondata di applausi. Succede solo una volta l'anno, da 101 anni a questa parte. È la Monza-Resegone, corsa leggendaria che ieri sera ha celebrato la sua 63esima edizione con due partenze da brivido, alle 20.30 per le staffette e alle 21 per i team che affrontano l'intero tracciato: 42 chilometri di corsa e quasi 1.000 metri di dislivello, fino alla Capanna Alpinisti Monzesi, a quota 1.173 sul Resegone. Ben 209 squadre, oltre 600 atleti e atlete, con divise variopinte e sguardi ricolmi di tensione.

