La mitica Panda compie 45 anni festa… A Pandino Mille pandisti nel Cremonese da tutta Europa

Pandino (Cremona) ‚Äď Festa della Panda a Pandino. Weekend speciale dedicato¬†ai 45 anni della iconica 4ruote nel Cremonese, dove oltre mille appassionati provenienti da tutta Europa hanno celebrato il compleanno della macchinata nata nel 1980 da¬†matita di Giorgetto Giugiaro. Tre giorni di festa dedicata alla citycar pi√Ļ amata d'Italia che quest'anno ha aperto le porte anche alla nuova Grande Panda, oltre che agli storici modelli. Pandino √® stata la prima tappa del tour ' Life is Pandastic' che far√† conoscere la nuova arrivata. L'evento, organizzato dall' associazione Panda a Pandino, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pandino, ha visto un continuo e ininterrotto susseguirsi di attivit√† tra concerti, animazione, cibo, spettacoli, giochi per tre giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it