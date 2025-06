La missione Usa dei bombardieri B2 in Iran Due decollati dal Missouri per fare da esche 30 missili dai sottomarini

L’attacco degli Stati Uniti in Iran, definito dal presidente Trump un “grande successo”, ha coinvolto sofisticati bombardieri B-2 decollati dal Missouri. Questi eseguirono una missione strategica, trasportando e sganciando ordigni da 13 tonnellate per colpire strutture sotterranee come la centrale di Fordow. L’operazione, supporteda da 30 missili lanciati dai sottomarini, dimostra la potenza e la precisione della moderna guerra tecnologica. Ma come si è svolta nel dettaglio questa complessa operazione?

Com’è avvenuto operativamente l’attacco degli Usa in Iran che il presidente Donald Trump ha definito un “ grande successo “? Nel raid i “protagonisti” sono stati i bombardieri B-2, in grado di trasportare gli ordigni da 13 tonnellate che possono colpire e distruggere strutture sotterranee. Nel dettaglio, riferiscono Cnn e New York Times, l’attacco sulla centrale nucleare di Fordow è stato portato da 6 bombardieri che hanno sganciato una dozzina di bombe Gbu. Parallelamente, dai sottomarini della marina americana sono stati lanciati circa 30 missili Tomahawk contro gli altri due impianti. Per Fox News, invece, i bombardieri in azione sarebbero stati 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La missione Usa dei bombardieri B2 in Iran. Due decollati dal Missouri per fare da “esche”. 30 missili dai sottomarini

