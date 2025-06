La minaccia agli Usa | Basi in Medio Oriente ridotte in cenere Come risponderà l' Iran

In un clima di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con fermezza alle provocazioni americane, condannando l'attacco agli impianti nucleari come una "guerra pericolosa". La narrazione si infiamma, mentre il rischio di escalation si fa ogni giorno piĂą vicino. In questo scenario delicato, le future mosse dei due paesi potrebbero cambiare gli equilibri del Medio Oriente: la pace sembra ancora un obiettivo lontano.

Il ministero degli Esteri di Teheran ha condannato gli Stati Uniti per aver lanciato una "guerra pericolosa" contro l'Iran a seguito degli attacchi statunitensi a tre impianti nucleari del Paese. "Ora, completando la catena di violazioni e crimini commessi dal regime sionista, gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra pericolosa contro l'Iran", ha dichiarato il ministero degli Esteri in una nota. "Gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze di questo attacco aggressivo, come abbiamo ripetutamente avvertito. Le sue basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere". E' invece la minaccia lanciata dai Pasdaran dopo l'attacco condotto dagli Stati Uniti nella notte.

Nuovi attacchi israeliani sull'Iran. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta - Tensioni alle stelle tra Israele e Iran, con Teheran pronto a rispondere con un'aggressione che potrebbe cambiare gli equilibri nel Medio Oriente.

Iran, uccisi 9 scienziati nucleari. La minaccia a Usa, Francia e Uk: «Stop al sostegno a Israele o colpiremo le vostre basi in Medio Oriente» - Un’ondata di tensione scuote il Medio Oriente: nove scienziati nucleari iraniani sono stati eliminati in raid israeliani, minacciando la stabilità regionale.

MEDIO ORIENTE | Attacchi iraniani su Israele dopo che gli Usa hanno bombardato nella notte tre siti nucleari di Teheran. Esplosioni e gravi danni a Tel Aviv e Haifa, 23 persone ferite. I Pasdaran minacciano: 'Ridurremo in cenere le basi Usa'. #ANSA Vai su X

+++ ULTIM'ORA +++ L’Iran sta preparando missili ed altre apparecchiature militari per attaccare le basi americane in Medio Oriente qualora gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane. https://ga Vai su Facebook

Medio Oriente, gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; Israele - Iran, le news dalla guerra in diretta; In Medioriente 40mila soldati Usa, basi militari in allerta dopo l'attacco all'Iran | A rischio anche lo Stretto di Hormuz.

Iran: attacchi americani oltraggiosi, conseguenze eterne. In Medio Oriente 40mila soldati Usa, le basi in allerta - Discorso del presidente Usa alla nazione: «Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di qu ... Segnala ilsole24ore.com

Pasdaran, ridurremo in cenere le basi Usa in Medio Oriente - Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato che "gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze dell'attacco all'Iran. ansa.it scrive