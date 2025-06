La mia ultima storia per te di Sofia Assante | la recensione di Serena Dandini

Nel cuore di questa celebrazione del Pride, Sofia Assante ci regala un racconto intenso e coinvolgente. La sua ultima storia, magistralmente recensita da Serena Dandini, svela il percorso di crescita e scoperta personale, dove il talento si intreccia con la determinazione e il coraggio di inseguire i propri sogni. Perché solo chi viene riconosciuto e sostenuto può davvero alimentare quella fiammella interiore. E così, in questo mese speciale, lasciamoci ispirare dalle parole e dalle storie che ci uniscono.

I l talento è un dono speciale e prezioso. Ma non basta. Ci vuole determinazione, studio e intraprendenza per coltivarlo e inseguire i propri sogni. E anche qualcuno che ti veda e riconosca in te quella fiammella da alimentare. « Ciascuno cresce solo se sognato » è l’ultimo verso di una bella poesia del sociologo Danilo Dolci che rende perfettamente l’idea. È il mese del Pride: 11 libri per celebrarlo, attraverso romanzi e testimonianze X Leggi anche › 4 libri nuovi in cui la protagonista è nel titolo È necessario essere visti per incentivare le proprie qualità ed è proprio quello che dovrebbe fare ogni buona scuola. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “La mia ultima storia per te” di Sofia Assante: la recensione di Serena Dandini

In questa notizia si parla di: ultima - storia - sofia - assante

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B - La storica retrocessione della Sampdoria in Serie C segna un momento buio per i blucerchiati, che non riescono a evitare il disastro pareggiando contro la Juve Stabia.

L’addio commosso di Ancelotti dopo l’ultima partita col Real Madrid: «È stato straordinario vivere con voi una storia indimenticabile» – I video - L’addio commosso di Ancelotti al Real Madrid ha toccato il cuore dei tifosi. Dopo una stagione ricca di emozioni, il maestro italiano si congeda con onore, mentre il Santiago Bernabéu lo saluta tra lacrime e gratitudine.

A @dibuonmattino "La mia ultima storia per te" , il romanzo d’esordio di Sofia Assante @Mondadori Una storia di amicizia, amore e crescita, dedicata al padre Ernesto Andrea ed Elettra si incontrano a 12 anni. Da lì, tutto cambia. Delicato, intenso. Da non Vai su X

La mia ultima storia per te di Sofia Assante: la recensione di Serena Dandini; Sullo scaffale: La mia ultima storia per te di Sofia Assante; Sofia Assante racconta il suo romanzo d’esordio.

La giovane scrittrice Sofia Assante e il suo romanzo d’esordio: un viaggio tra amore e amicizia a Roma - Sofia Assante debutta con il romanzo "La mia ultima storia per te", ambientato a Roma, esplorando relazioni umane e crescita personale, sostenuta dall'Accademia di scrittura Molly Bloom e Leonardo Col ... Come scrive ecodelcinema.com

Sofia Assante, un debutto tra romanzo di formazione e memoir - 381, 20,00 EURO) L'esordio di Sofia Assante è un romanzo pieno di mondi popolati di storie tenute insieme da una sapienza narrativa che rar ... Riporta ansa.it