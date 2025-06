La metropolitana dei desideri Il sogno | cantieri aperti nel 2027

La metropolitana dei desideri di Monza si avvicina, ma il sogno rischia di restare in attesa. Dopo decenni di attese e speranze, il prolungamento della linea M5 promette di unire due province italiane, rivoluzionando il trasporto locale. Tuttavia, con l’aumento dei costi e i cantieri ancora aperti, il futuro di questa grande opera appare incerto. Riusciranno Monza e Milano a superare gli ostacoli e a realizzare insieme un collegamento che cambierà la mobilità del Nord Italia?

Monza sogna da trent’anni un collegamento metropolitano con Milano. Il prolungamento della linea M5 da Bignami a Monza nord potrebbe finalmente realizzare questo desiderio oggi piĂą che mai necessario, segnando un primato: il primo collegamento metro tra due province italiane. Ma il progetto, che sembrava finalmente prendere forma, si è arenato per un aumento dei costi di 589 milioni di euro, comunicati lo scorso febbraio dal Comune di Milano. L’iter per portare la M5 oltre i confini milanesi ha radici lontane. Nell’ottobre 2016, l’accordo di programma tra Stato, Regione Lombardia e i Comuni coinvolti (Milano, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo) ha dato il via al percorso, con l’inserimento dell’opera nel Programma regionale della mobilitĂ e dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La metropolitana dei desideri. Il sogno: cantieri aperti nel 2027

