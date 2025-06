La metro rossa M1 di Milano arriva fino a Baggio aggiudicata la gara d'appalto | quando sarà pronta

Milano si prepara a un nuovo capitolo di mobilità sostenibile: il prolungamento della metro M1 verso ovest, che includerà le fermate di Valsesia, Baggio e Quartiere Olmi, è ormai in fase avanzata. Dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, i lavori sono stati stimati per concludersi entro gennaio 2032. Un passo importante per migliorare la connessione e la qualità della vita dei cittadini milanesi, rendendo la città ancora più accessibile e dinamica. Continua a leggere.

Arriva una data per il prolungamento della metro rossa M1 verso ovest con le fermate Valsesia, Baggio, Quartiere Olmi: la fine dei lavori è prevista per gennaio 2032. 🔗 Leggi su Fanpage.it

