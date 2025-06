La maestria artigianale e il brand | ecco la ’Nimbl’

La maestria artigianale incontra l’innovazione nel giovane brand ‘Nimbl’, simbolo di eccellenza e passione italiana. Nei giorni scorsi, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha visitato questa realtà, dove la tradizione si fonde con creatività e talento manageriale. Nimbl, rinomata per le sue scarpe da ciclismo di altissima qualità, ha già segnato un traguardo importante, realizzando la scarpa ufficiale del Giro d’Italia e consolidando così la sua posizione di leader nel settore.

Nei giorni scorsi, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha fatto visita all'azienda produttrice del giovane brand ' Nimbl ', creato pochi anni fa unendo la maestria artigianale di Luigino Verducci e la capacità manageriale di Francesco Sergio. La particolarità di questa azienda sta nel fatto che produce le migliori scarpe da ciclismo al mondo e, tanto per dare un'idea, ha realizzato la scarpa ufficiale dell'ultimo Giro d'Italia ed è partner della Visma, che con Simon Yates ha conquistato la Maglia Rosa di quest'anno, ma anche il Tour de France 2023 con Jonas Vingegaard e tante altre corse di prestigio.

