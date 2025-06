La Luna spegne le Pleiadi nella notte tra il 22 e 23 giugno | a che ora vedere l'incontro mozzafiato

Preparatevi a un evento celestiale unico nel suo genere: tra il 22 e il 23 giugno, la luna spegnerà le Pleiadi in un incontro mozzafiato. Alle prime luci di lunedì, il cielo ci regalerà una spettacolare congiunzione tra la falce di Luna e l’ammasso stellare delle Pleiadi, parzialmente eclissato dalla Terra. Ma a che ora e come ammirare questa meraviglia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e non perdere questo spettacolo unico!

Alle prime ore di lunedì 23 giugno nel cielo si verificherà una spettacolare congiunzione astrale tra la falce di Luna e le Pleiadi, con l'ammasso stellare che sarà parzialmente eclissato dalla compagna della Terra. A che ora e come vedere il bellissimo fenomeno astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

