La lite nel sangue Giovane accoltellato da un coetaneo

Una sera nella suggestiva cornice di Volterra si è trasformata in scena di violenza e paura: un giovane di 17 anni è stato ferito gravemente durante una lite con un coetaneo. Futili motivi alla base dell’alterco, che però si è concluso con coltellate e un ricovero in prognosi riservata. La vicenda scuote la comunità e mette in luce quanto può essere fragile la pace tra i giovani. La vicenda…

Una lite, presumibilmente per futili motivi, da quanto abbiamo appreso. Ma finita a coltellate. Un 17enne di Volterra è ricoverato in prognosi riservata all’ ospedale di Livorno dopo essere stato raggiunto la notte scorsa da quattro fendenti, durante un alterco con un coetaneo. Il fatto è avvenuto nel centro della città etrusca. L’aggressore sarebbe un 17enne di origini straniere residente a Pomarance, che è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia che però mantengono il massimo riserbo. Stando, appunto, a quanto si è appreso il ferito, pur se in gravi condizioni, non correrebbe pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lite nel sangue. Giovane accoltellato da un coetaneo

