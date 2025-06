La Lecco dell’Ottocento riemerge grazie ai volontari di Officina Gerenzone

Nel cuore del lago di Como, un tesoro nascosto dell'Ottocento riaffiora grazie all'impegno appassionato dei volontari di Officina Gerenzone. Questi coraggiosi custodi della memoria hanno riscoperto la Venezia sommersa del Resegone, un tempo vivace via d’acqua industriale ora dimenticata. La loro missione: preservare e rinnovare l’identità di un patrimonio storico unico. Un viaggio nel passato che rivive, pronto a stupire e coinvolgere ancora una volta.

Lecco, 22 giugno 2025 – Una sorta di antica Venezia sommersa sul lago di Como. Canali, vie d'acqua, chiuse. Non per navigare, ma per alimentare attività industriali. A riportare alla luce la Venezia dimenticata sul lago di Como alle pendici del Resegone, sono stati sette volontari dell'associazione Officina Gerenzone, la cui missione è salvare l'identità, la storia e la memoria del fiume, il Gerenzone appunto, uno dei corsi d'acqua su cui si è cresciuta Lecco. Armati di cesoie, falci e pale hanno ripulito le canalizzazioni, ora in secca, che alimentavano una ruota in ferro di un'antica attività produttiva.

La nuova scoperta di Officina Gerenzone - La nuova scoperta di Officina Gerenzone apre un capitolo emozionante nella valorizzazione del territorio lecchese.

