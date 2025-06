La Lazio di Sarri mette nel mirino Sohm

La Lazio di Sarri mette nel mirino Simon Sohm, un talento che può fare la differenza in mediana grazie a versatilità e forza fisica. Il centrocampista svizzero potrebbe presto indossare i colori biancocelesti, portando dinamismo e solidità al reparto centrale dei biancocelesti. Con il Parma disposto a cederlo, questa operazione si presenta come una mossa strategica per rafforzare la squadra e puntare anche in Europa.

Simon Sohm è entrato nella lista della spesa di Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio sta cercando un rinforzo per la sua mediana, qualcuno in grado di garantire strappi e fisicità. E Sohm ha queste caratteristiche. Il Parma ha messo in preventivo l'idea di perdere il centrocampista svizzero.

