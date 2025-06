La Lazio di Sarri mette nel mirino Sohm

La Lazio di Sarri punta deciso su Simon Sohm per rinforzare il centrocampo, cercando muscoli e dinamismo in mezzo al campo. Con l’interesse del club biancoceleste che si fa sempre più concreto, il futuro del talentuoso svizzero al Parma potrebbe essere scritto da un nuovo capitolo in Italia. La trattativa è in fermento, e l’asticella si alza: sarà Sohm il colpo che farà la differenza?

Simon Sohm è entrato nella lista della spesa di Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio sta cercando un rinforzo per la sua mediana, qualcuno in grado di garantire strappi e fisicità . E Sohm ha queste caratteristiche. Il Parma ha messo in preventivo l'idea di perdere il centrocampista svizzero.

