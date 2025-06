La Juventus si aggrappa a Yildiz | Wydad AC battuto e qualificazione

La Juventus si affida a un eccezionale Yildiz per conquistare una vittoria decisiva contro il Wydad AC e assicurarsi la qualificazione con due turni di anticipo. Con un risultato di 4-1, i bianconeri rafforzano la loro corsa nel Mondiale, dimostrando determinazione e talento. La scena è pronta per il prossimo appuntamento: la squadra di Tudor punta al bis per consolidare il passaggio del turno. La Juventus sta scrivendo un capitolo emozionante di questa avventura...

La Juventus batte 4-1 il Wydad AC grazie ad una grandiosa prestazione di Yildiz. I bianconeri si qualificano alla fase successiva con due turni di anticipo. SUPER YILDIZ – La Juventus gioca alle 18 italiane contro i marocchini del Wydad AC a Philadelphia. La squadra di Igor Tudor, dopo lo 0-5 rifilato all’Al-Ain, puntano al secondo successo consecutivo per ottenere la qualificazione con una giornata di anticipo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Detto fatto e i bianconeri devono ringraziare un super Kenan Yildiz. Dopo la parata al terzo minuto di Di Gregorio sul sudafricano Lorch, al minuto 5, Yildiz scambia con Thuram e poi col sinistro insacca per l’1-0, complice anche una deviazione del difensore dei marocchini. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Juventus si aggrappa a Yildiz: Wydad AC battuto e qualificazione

