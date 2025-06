La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho Corsera

La battaglia di calciomercato tra Juventus e Napoli si infiamma, con accuse di tentativi di ostacolare le trattative più importanti. Secondo il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe cercato di bloccare il trasferimento di Jadon Sancho al Napoli, alimentando una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. È uno scontro che rischia di scuotere le dinamiche del calcio italiano: quali saranno i risvolti di questa rivalità?

È battaglia senza esclusione di colpi tra Napoli e Juventus sul calciomercato. Anzi sarebbe più corretto dire tra Juventus e Napoli. Il Corriere della Sera (con Monica Colombo) scrive del tentativo bianconero di ostacolare la trattativa tra gli azzurri e Jadon Sancho esterno d’attacco del Manchester United (che guadagna 15 milioni di euro netti). Non solo, le scaramucce ci sono anche per Nicolas Jackson del Chelsea. Ecco cosa scrive il Corsera: La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa avviata dal Napoli per Sancho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho (Corsera)

