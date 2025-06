La Juve ipoteca gli ottavi di finale al Mondiale per Club | Wydad battuto con uno straripante Yildiz

La Juventus mette un piede già agli ottavi del Mondiale per Club 2025 con una vittoria schiacciante contro il Wydad, dominando in ogni aspetto e affidandosi alla tripletta di Yildiz e al rigore di Vlahovic. Un risultato che rafforza le ambizioni bianconere, ma il percorso non è ancora completato: la decisiva sfida con il Manchester City deciderà il futuro nel girone. Continua a leggere...

La Juventus batte 4-1 i marocchini del Wydad grazie alla tripletta di Kenan Yildiz e al rigore trasformato da Vlahovic e si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club 2025 con un turno d'anticipo: se chiuderà il girone al primo o al secondo posto lo deciderà il match contro il Manchester City di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

