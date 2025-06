La Giusta Distanza - Festival in Cammino

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con il festival "La Giusta Distanza", un cammino tra natura, cultura e convivialità che dal 4 all’8 luglio 2025 trasformerà ogni passo in un ricordo prezioso. Questo viaggio di cinque giorni ti condurrà attraverso paesaggi incantati, incontri autentici e momenti di scoperta personale. Unisciti a noi e lasciati sorprendere dalla magia di questa avventura unica nel suo genere, pronta a cambiare la tua prospettiva sul mondo e su te stesso.

Dal 4 all' 8 Luglio 2025 si terrà il festival in cammino "La giusta distanza", un'avventura di cinque giorni che ti porterà a scoprire luoghi incantati e sapori autentici. Lungo il cammino sarà possibile alloggiare in rifugi accoglienti, dove si potranno condividere storie intorno al fuoco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - La Giusta Distanza - Festival in Cammino

In questa notizia si parla di: cammino - giusta - distanza - festival

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

4.5.6.7.8 LUGLIO 2025 LA GIUSTA DISTANZA - FESTIVAL IN CAMMINO Ecco alcuni passaggi dell’incontro di oggi tra il nostro direttore artistico Mirko Artuso e Diego Dalla Via! Diego sarà ospite al Festival insieme alla sorella Marta Dalla Via nella giornata di Vai su Facebook

la giusta distanza; La Giusta Distanza in Cammino: il festival che unisce arte, natura e buona tavola; “La giusta distanza”: cinque giorni tra passi, parole e paesaggi.

Mauro Mondello in cammino da Porto a Milazzo: 3.740 km per una Sicilia “giusta e creativa” - L'obiettivo è raccogliere fondi per due progetti culturali e solidali: l'hub Settentrionale Sicula e la startup Aitna The post Mauro ... Come scrive msn.com

Barmasse, Spinelli e le donne in cammino: che Festival - Si partirà ad orari diversi sulla base della distanza: alle 08:30 la 16 km, seguirà alle 09:00 la 10km e alle ore 10:00 la 5km, dedicata ... Si legge su gazzetta.it