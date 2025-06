La Giostra del cuore | l’orgoglio di essere aretini

La Giostra del Cuore è l’orgoglio di essere aretini, un evento che supera ogni competizione per diventare un vero e proprio spettacolo di tradizione, passione e arte. Tra le vie medievali e la maestosa Piazza Grande, si accendono emozioni intense, dove cavalli e cavalieri si sfidano con coraggio e abilità. Un momento unico che unisce il cuore di tutta la città: ecco perché ogni aretino sente questa festa come propria, un segno distintivo di identità e orgoglio.

La Giostra è molto più di una competizione: è un’esplosione di colori, arte e tradizione che attraversa le strade medievali della città per culminare nella Grande Piazza. Lì, in pochi secondi per ogni rione, si gioca tutto: abilità, precisione, coraggio. È in quell’istante che cavallo e cavaliere si fondono in un solo respiro, in un’armonia perfetta tesa verso la vittoria. Ogni aretino doc ha il proprio rione nel cuore, un personaggio nobile da sostenere con passione. Un tempo, la Giostra era una vera festa popolare che univa casati e cittadini, permettendo alle famiglie più influenti della provincia di incontrarsi e sfidarsi in nome dell’onore. 🔗 Leggi su Lortica.it