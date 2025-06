La Gemini Mestre vince ai supplementari lo spareggio e si prende la serie A2

Un'emozione indimenticabile quella che ha coinvolto i tifosi di Gemini Mestre, che questa sera alla Baltur Arena di Cento hanno scritto un nuovo capitolo di storia sportiva. Dopo un'intensa battaglia e un supplementare, la squadra ha conquistato la promozione in Serie A2, tornando a respirare l'aria della categoria dopo quasi quattro decenni. La passione, il sacrificio e la determinazione hanno coronato un sogno che diventa realtà: la storia è fatta, e ora si guarda avanti con entusiasmo.

La storia è fatta. La Gemini Mestre, questa sera alla Baltur Arena di Cento, ha sconfitto la Herons Basket Montecatini per 79-70 dopo un tempo supplementare e si è ripresa la serie A2 che mancava dal 1987-88.

