La Forza di una Donna anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025 | Hatice tenta il suicidio

Sei pronto a scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de La Forza di una Donna? Dal 23 al 27 giugno 2025, un momento drammatico scuote la famiglia Hatice: la donna, sopraffatta dai sensi di colpa e dalla gelosia, tenta il suicidio in un gesto disperato. La vicenda promette emozioni intense e colpi di scena che passeranno dal cuore alle lacrime. Restate con noi per scoprire come si evolveranno le sorti di questa coinvolgente soap.

© Mediaset Infinity Momento drammatico in arrivo nelle prossime puntate de La Forza di una Donna: appena ritrovata la figlia?irin in fin di vita, in seguito ad una crisi di gelosia dovuta alle attenzioni che sta riservando alla sorellastra Bahar, Hatice si fa prendere dai sensi di colpa e tenta il suicidio. Un avvenimento che scuote profondamente Enver, il marito di Hatice. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap è in onda su Canale 5 dal lunedì a venerdì alle 14.45. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. La Forza di una Donna, anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025: Hatice tenta il suicidio

