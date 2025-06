La finta di Guam il volo dal Missouri il rifornimento europeo | come i B-2 hanno colpito l’Iran

Dalle prime valutazioni degli analisti, il sofisticato e audace operato dei sei bombardieri B-2 Spirit ha segnato un cambiamento strategico senza precedenti nella geopolitica mondiale. Decollati dalla base di Whiteman, Missouri, e coinvolgendo un complesso percorso tra rifornimenti europei e attacchi mirati in Iran, questa missione dimostra la capacità di proiezione di potenza degli Stati Uniti. Un’azione che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali e le future dinamiche di guerra e pace.

Una missione di 37 ore tra volo, passaggi per il rifornimento e attacchi: i sei bombardieri B-2 Spirit che hanno colpito l’Iran nella notte portando gli Stati Uniti in guerra contro l’Iran al fianco di Israele e utilizzando per la prima volta le munizioni GBU-57 Massive Ordance Penetrator (Mop) sarebbero decollati direttamente da Whiteman, Missouri, la principale base dove sono stanziati. Il volo dei B-2. Dalle prime valutazioni degli analisti, infatti, sarebbe da rubricare come finta la decisione statunitense di mettere in volo due B-2 Spirit verso Guam, nel Pacifico, facendo pensare a un attacco proveniente da Est: si sarebbe così creata la cortina fumogena per spostare l’attenzione degli osservatori verso un teatro remoto, spostando dunque anche lo studio di chi opera in campo di intelligence su fonti aperte (Osint) su altri fronti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La finta di Guam, il volo dal Missouri, il rifornimento europeo: come i B-2 hanno colpito l’Iran

