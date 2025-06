La Fcr Forlì ufficializza la promozione in prima squadra del calciatore Nassirou Dene

La FCR Forlì annuncia con orgoglio la promozione in prima squadra del talentuoso centrocampista Nassirou Dene, classe 2007, già protagonista nel Campionato Élite 2024/2025 con la formazione Juniores Under 19. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso, Dene si è distinto per le sue qualità tecniche e la determinazione, promettendo di essere un elemento chiave per il futuro del club. La sua ascesa rappresenta un passo importante nel progetto di crescita e successi della società.

centrocampista classe 2007, già protagonista con la formazione Juniores Under 19 nel Campionato Élite 20242025. Prodotto del settore giovanile biancorosso, Dene ha disputato una stagione di grande valore.

