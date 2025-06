La disconnessione dalla natura ha un costo altissimo per la nostra salute

dimentichiamo spesso nel frastuono quotidiano. Ritrovare questa connessione significa riscoprire il nostro vero benessere e ristabilire un equilibrio perduto.

Quando ho chiesto a Rita White, psicologa ambientale e autrice insieme a Elena Meli di Rinascere nel verde, che cos'è la biofilia, ho capito subito che la nostra chiacchierata mi sarebbe piaciuta: «è l'amore per la vita e per la natura: un bisogno profondo, scritto nei nostri geni». Difficile immaginare qualcosa di più bello, qualcosa di più essenziale: il legame che abbiamo con tutto ciò che ci circonda è indissolubile, nonostante ce lo dimentichiamo in continuazione. Se non bastasse il modo in cui ci sentiamo quando facciamo una passeggiata in montagna o su una spiaggia incontaminata, ce lo ribadisce la scienza da qualche decennio: «sappiamo che risvegliare il legame con la natura fa bene alla salute, all'umore, alle relazioni e persino all'ambiente.

Se trascuri la biofilia il tuo benessere peggiora con ansia, stress e insonnia; Andrea, 56 anni, dalla Finanza alla Biofilia: «Ho comprato un bosco con ruderi e un uliveto abbandonato. Luoghi sacri, che chiedono protezione. La cosa difficile non è tanto ricevere i segnali, ma “mettersi in ascolto”; Cosa succede al tuo corpo se ti disconnetti da tutto e da tutti?.

