La crisi nera della Peg Perego | Chiarezza sui licenziamenti Serve una nuova audizione

La crisi di Peg Perego scuote l'Italia e richiede risposte chiare. Jacopo Dozio di Forza Italia annuncia una nuova audizione in commissione, con l’obiettivo di fare luce sui licenziamenti e sulla difficile situazione dell’azienda brianzola, simbolo del made in Italy nel settore dei passeggini e giocattoli. È il momento di ascoltare tutte le parti coinvolte e trovare soluzioni concrete per tutelare i lavoratori e il futuro dell’industria.

"Chiederò una nuova audizione in commissione per sindacati e azienda, servirà a fare luce sulla situazione". Jacopo Dozio (Forza Italia), consigliere regionale brianzolo, porterà la vertenza del colosso dei passeggini e dei giocattoli di nuovo al Pirellone. L'azienda ha annunciato per ora informalmente, ma il 9 luglio la procedura prenderà il via per entrare nel concreto, il piano di esuberi: 90 licenziamenti su 236 dipendenti sopravvissuti alla concorrenza cinese e alla culle sempre più vuote. Quando non c'erano problemi e gli ordini fioccavano, i dipendenti in servizio nello stabilimento di Arcore erano 500.

