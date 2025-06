La crisi globale invisibile sottostimata la popolazione mondiale La minaccia per le politiche pubbliche

Stiamo affrontando una crisi globale invisibile che, pur rimanendo sottostimata, minaccia di compromettere le politiche pubbliche in tutto il mondo. La mancanza di dati aggiornati e accurati sulla popolazione può compromettere la pianificazione di servizi essenziali, dall’istruzione alla sanità . È urgente agire: ignorare questa minaccia potrebbe avere conseguenze catastrofiche per il futuro delle società globali.

È in atto una crisi globale “invisibile ” legata alla sottostima della popolazione, che rischia di minare le politiche pubbliche con gravi e molteplici conseguenze: dall’edilizia scolastica alla risposta alle epidemie. A lanciare l’allarme è uno studio condotto dall ’Università di Southampton e pubblicato sulla rivista Science. I risultati mostrano che un numero sempre minore di paesi sta effettuando censimenti completi, mentre molti altri hanno ritardato la pubblicazione dei risultati, a causa dei disagi legati al Covid-19, dei tagli al bilancio e della diminuzione della fiducia nei governi. I potenziali danni derivanti dal calo delle informazioni demografiche sono amplificati dal fatto che i progressi nell’informatica e nell’intelligenza artificiale hanno potenziato la capacità di analizzare e ricavare informazioni da grandi quantità di dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La crisi globale invisibile, sottostimata la popolazione mondiale. La minaccia per le politiche pubbliche

In questa notizia si parla di: crisi - globale - invisibile - popolazione

Crisi climatica e disuguaglianze, i più ricchi responsabili del 66% del riscaldamento globale - La crisi climatica e le disuguaglianze sociali sono strettamente interconnesse: uno studio austriaco pubblicato su Nature Climate Change il 7 maggio rivela che i più ricchi sono responsabili del 66% del riscaldamento globale.

Golden Dome di Trump e crisi globale: USA, Cina, Gaza, Ucraina e tensioni internazionali - Il giorno si apre con un annuncio sorprendente dalla Casa Bianca: Donald Trump presenta il progetto Golden Dome, un sistema di difesa innovativo.

La crisi globale invisibile, sottostimata la popolazione mondiale. La minaccia per le politiche pubbliche; EMERGENCY. Il Sudan vive una crisi senza precedenti ma resta invisibile al mondo; L’Ucraina è tenuta in vita dalla finanza mondiale e minacciata dalla crisi demografica.

Nuova crisi globale in arrivo, le conseguenze economiche/ Aumentano le difficoltà per famiglie e imprese - Si avvicina una nuova crisi globale, che colpirà l'economia già segnata dal calo della crescita e aumento dei prezzi, le conseguenze per imprese e famiglie ... Lo riporta ilsussidiario.net

Le aree di crisi di cui il mondo si è dimenticato - Il Norwegian refugee council ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle emergenze umanitarie più gravi e trascurate del pianeta. Da ilfoglio.it