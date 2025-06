La corsa al fresco nelle valli sentieri e rifugi presi d’assalto Code al rientro verso Bergamo - Foto

L'estate in montagna si fa sentire: valli, sentieri e rifugi affollati come mai prima, con code che si formano all'ora di rientro verso Bergamo. Dall’ascensione al Brunone e Presolana alle avventure sul Gremei, fino a Schilpario e Santa Croce, i visitatori sfidano il caldo per godersi l’aria fresca e panorami mozzafiato. La giornata al Magnolini si rivela la più intensa di tutte, testimoniando un’estate da record in quota.

IN MONTAGNA. Afflussi record dal Brunone alla Presolana, dal Gremei fino a Schilpario e Santa Croce. Al Magnolini la giornata con più lavoro.

