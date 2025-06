La complicità muliebre | se va è della taglia XXX o è come se 1 + 1 = 3

Il Piano Mattei, discusso nell'ultima riunione a Roma, ha avuto un impatto mediatico più contenuto del previsto, probabilmente a causa del clima non estivo che ha caratterizzato la città. Meno eco rispetto alle attese, si è rivelato un argomento di nicchia, con commenti spesso manierati e poco incisivi. Tuttavia, alcuni interventi, più spontaneisti e meno formali, hanno contribuito a mantenere vivo l’interesse su un tema cruciale per il nostro futuro energetico.

L’argomento, il Piano Mattei, nella riunione che si è svolta a Roma l’altro giorno, non ha avuto i ritorni mediatici che ci sarebbero stati se il clima, non quello torrido, fosse quello abituale. La stessa avrebbe destato molto più interesse se si fosse tenuta con le asce sotto terra. Scarsi sono stati i commenti in generale, molti di essi sul genere manierato. Non cosi quelli divenuti più o meno simili ai volantini prestampati, quelli che sono completati all’ ultimo momento con espressioni di circostanza, per lo più di dissenzo e aria fritta dello stesso genere. Forme oramai stantie provenienti dal pensiero di quanti sono all’opposizione, quindi contrari per ipotesi a qualunque iniziativa della maggioranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it