La città brianzola si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle | il programma

La cittadina brianzola di Usmate Velate si prepara a brillare sotto un cielo stellato con il ritorno di Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi in un palcoscenico all'aperto. Dal 28 giugno al 12 luglio, cultura, arte e spettacolo si uniscono per creare momenti indimenticabili. Un’occasione imperdibile per vivere emozioni sotto il cielo notturno, portando l’arte direttamente nel cuore della comunità.

Il parco di villa Scaccabarozzi è pronto a trasformarsi ancora una volta in un teatro a cielo aperto. Dal 28 giugno al 12 luglio, torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni porta cultura, arte e spettacolo nel cuore verde di Usmate Velate. Organizzata dal Comune

