La Cina condanna l' attacco Usa in Iran

La Cina condanna fermamente l'attacco americano all'Iran, sottolineando come questa azione violi la Carta ONU e il diritto internazionale, aumentando le tensioni in Medio Oriente. Il ministero degli Esteri di Pechino invita tutte le parti coinvolte, in particolare Israele, a cessare immediatamente il fuoco per evitare un’escalation che potrebbe compromettere la stabilità regionale e globale. In un contesto già turbolento, la voce della Cina si fa sentire come un appello alla responsabilità e al dialogo.

14.30 "La Cina condanna fermamente l'attacco americano all'Iran e agli impianti nucleari sotto la supervisione dell'Aiea. Questa mossa degli Stati Uniti viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e aggrava le tensioni in Medio Oriente". Lo sostiene in una nota il ministero degli Esteri di Pechino."La Cina invita le parti in conflitto, in particolare Israele, a cessare il fuoco il prima possibile, a garantire la sicurezza dei civili e ad avviare i negoziati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cina - condanna - attacco - iran

Attacco Usa in Iran, ok di Putin per avere mano libera in Ucraina e Asia centrale, lo zar: “Se Teheran perde non sarà colpa nostra”, la Cina unico alleato dello Stato islamico - RETROSCENA - In un contesto di tensioni geopolitiche sempre più complesse, le recenti dichiarazioni di Putin e l'atteggiamento verso Iran e Cina rivelano una strategia mirata a consolidare il proprio campo d'azione.

MEDIO ORIENTE | La Cina "condanna con fermezza la violazione da parte di Israele della sovranitĂ , della sicurezza e dell'integritĂ territoriale dell'Iran", "si oppone all'uso della forza" e chiede una soluzione "attraverso il dialogo". #ANSA https://www.ansa.it/sit Vai su Facebook

cina - Search Vai su X

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - PD Schlein: Meloni dica che Italia non sarà coinvolta in azioni militari; Cina condanna i raid Usa, 'violato il diritto internazionale'; Guerra Israele-Iran, bombe Usa sull'Iran: Devastato programma nucleare di Teheran. LIVE.

Cina condanna i raid Usa, 'violato il diritto internazionale' - "La Cina condanna fermamente l'attacco americano all'Iran e agli impianti nucleari sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Secondo msn.com

La cina condanna l’attacco degli stati uniti all’iran e chiama al cessate il fuoco in medio oriente - La tensione in Medio Oriente aumenta dopo l’attacco Usa agli impianti nucleari iraniani; Pechino condanna l’azione, chiede il cessate il fuoco e invita a proteggere i civili per evitare un’escalation ... Segnala gaeta.it