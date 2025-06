La carica dei ’balconi fioriti’ Terrazze angoli e giardini la città esplode di colori Ecco le foto dei lettori

La carica dei balconi fioriti trasforma ogni angolo della città, infondendo colori e vita nelle strade e nei quartieri. Tanti lettori hanno risposto con entusiasmo all’appello de Il Resto del Carlino e Confabitare, inviando immagini di terrazze, giardini e angoli verdi che raccontano l’amore per la propria casa e la propria città. Un modo meraviglioso per celebrare i 140 anni del nostro storico quotidiano, ecco le foto più belle,...

Piovono fotografie per l’iniziativa Balconi Fioriti. Tanti lettori hanno risposto all’appello de il Resto del Carlino e Confabitare, che li hanno invitati a spedire un’immagine del loro balcone, o di un angolo verde della loro casa o, ancora, del proprio giardino in fiore, per condividere la bellezza della natura. Un atto di amore per la propria città con cui i promotori celebrano i 140 anni dello storico quotidiano bolognese. Le foto più belle, come vedete, vengono pubblicate sulle pagine del nostro quotidiano: i due scatti finalisti, scelti da una giuria di esperti, verranno votate poi sul sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La carica dei ’balconi fioriti’. Terrazze, angoli e giardini, la città esplode di colori. Ecco le foto dei lettori

