La campagna anti-abbandono | I cani non sono rifiuti da gettare

Ma gli animali non sono oggetti da sostituire o dimenticare. Sono esseri viventi che meritano rispetto, cura e affetto. La campagna anti abbandono 2025 di ENPA si pone come un appello a cambiare mentalitĂ e a riconoscere la dignitĂ di ogni animale. Solo cosĂŹ potremo costruire un futuro in cui il loro amore non venga mai piĂš considerato un rifiuto. Unisciti a noi per fare la differenza.

Siamo in un’era dove è facile stancarsi delle cose, dove gli oggetti hanno vita breve. E certe volte, non ci si stanca solo persino di esseri viventi. Enpa combatte da anni contro questa causa e dĂ il via alla campagna anti abbandono del 2025. Ogni anno animali di ogni tipo vengono abbandonati, con maggiore frequenza nei mesi estivi, come se fossero rifiuti. C’è chi sceglie di liberare il proprio animale in un ambiente che non gli appartiene, destinandolo a una morte certa, come un coniglio domestico abbandonato in un parco. Chi invece lascia l’animale solo legato a un palo, costretto dentro un trasportino o, nei casi peggiori, in un sacchetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - La campagna anti-abbandono: "I cani non sono rifiuti da gettare"

