La battaglia delle telecamere a Crema FdI | Non hanno chiesto i fondi Il sindaco | non avremmo vinto

Crema si interroga: perché il Comune non ha fatto richiesta per i fondi destinati alle telecamere di videosorveglianza? La domanda nasce dall’interrogazione del consigliere Torrisi di Fratelli d’Italia, che segnala come questa opportunità sia passata inosservata, rischiando di lasciare la città senza strumenti efficaci di sicurezza. La vicenda solleva un interrogativo importante: quanto può fare la differenza una semplice domanda per migliorare la sicurezza urbana?

Crema, 22 giugno 2025 – "C'è un bando che dà soldi gratis: perché il Comune non ha fatto domanda? ". Ruota intorno a questo quesito l' interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Beppe Torrisi. "Avevamo sollecitato due mesi fa il Comune a sistemare altre telecamere in zone sensibili della città. C'era la possibilità di accedere a finanziamento a fondo perduto, massimo 250mila euro per Comune, a patto di presentare un piano di lavoro. Ma il progetto non è stato presentato. Quindi significa che il Comune rinuncia a partecipare al bando, rinuncia ai soldi, rinuncia a installare nuove telecamere nei punti dove ce ne sarebbe bisogno".

