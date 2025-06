La bandiera della pace esposta in tutte le scuole d’Italia | lo chiede il CNDDU

In un momento di crescente tensione globale, il CNDDU lancia un appello urgente: in tutte le scuole italiane sventoli la bandiera della pace. È un gesto simbolico ma potente, che unisce studenti e insegnanti nella speranza di favorire il dialogo e prevenire una guerra devastante in Medio Oriente. La pace si costruisce anche a partire da qui, dalle giovani generazioni che credono nel dialogo come strada per un futuro migliore.

Pubblichiamo il comunicato stampa del CNDDU, che lancia l’allarme sulla grave escalation militare in Medio Oriente, seguita all’attacco USA contro siti nucleari iraniani e alla reazione di Teheran. Si profila una guerra devastante, urge la via della diplomazia per proteggere milioni di vite innocenti. Ogni scuola esponga la bandiera della pace. Appello per la Pace: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

