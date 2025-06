La Bahia del sol di Pesaro protagonista nel videoclip di Riki e Lorella Cuccarini

Siamo felici e orgogliosi di annunciare che la nostra spiaggia è stata scelta come sfondo per il nuovo videoclip di Riki e Lorella Cuccarini, protagonisti del brano ‘Cha Cha Twist’. Un’onore che rende ancora più speciale questa estate a Pesaro, confermando la bellezza e il fascino della Bahia del Sol come cornice ideale per emozioni indimenticabili. La spiaggia di Baia Flaminia si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate 2025!

Pesaro, 22 giugno 2025 – Lo stabilimento balneare ‘ Bahia Del Sol ’ di Baia Flaminia, a Pesaro, è protagonista del videoclip del cantante Riki (ex scuola di ‘Amici) e Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani. La spiaggia è stata scelta come location per le riprese ufficiali per il nuovo singolo ‘Cha Cha Twist’, candidato allo scettro di tormentone estivo 2025. "Siamo felici e orgogliosi di annunciare che la nostra spiaggia è stata scelta come location per le riprese ufficiali del nuovo singolo di Riki e la Cuccarini”, afferma il gestore Simone Mariotti. Un videoclip frizzante e colorato che valorizza la spiaggia pesarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bahia del sol di Pesaro protagonista nel videoclip di Riki e Lorella Cuccarini

