Kyrgios punge la BBC che lo ha escluso da Wimbledon | Ho battuto i migliori Non piaccio? Hai problemi

Nick Kyrgios non si lascia intimidire e risponde con tutta la sua schiettezza alla scelta della BBC di escluderlo da Wimbledon, preferendo Chris Eubanks. Con il suo carattere diretto e un palmares ricco di vittorie contro i più grandi, Kyrgios mette in discussione le logiche del sistema e alza il velo su un episodio che fa discutere. La sua risposta è un invito a riflettere: a volte, i numeri parlano più delle parole.

Nick Kyrgios ha deciso di rispondere alla "bocciatura" subita dalla BBC che gli ha preferito Chris Eubanks nel ruolo di commentatore per Wimbledon: "Ho battuto i migliori più volte, ho così tanti aneddoti da raccontare, decisamente strano.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Wimbledon 2025, pubblicata l’entry-list dei Championships: nove azzurri al via, c’è Nick Kyrgios in tabellone - Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere i campioni dal 30 giugno al 13 luglio, con l’entry list ufficiale che vede nove azzurri in gara e tra loro spicca Nick Kyrgios.

