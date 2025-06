Kyrgios polemizza con la BBC | Non mi hanno assunto? Ci hanno perso loro Eubanks non ha battuto i migliori

Nick Kyrgios polemizza con la BBC, accusando la rete di aver perso un’opportunità importante. Il tennista australiano, noto per il suo carattere focoso e le controversie, non sarà tra i commentatori di Wimbledon quest’anno, lasciando spazio a voci più neutre. La sua assenza ha scatenato discussioni sul rapporto tra talento, personalità e media. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione per il torneo e per Kyrgios stesso?

Nick Kyrgios non sarà tra i commentatori della BBC a Wimbledon: il terzo Slam della stagione verrà trasmesso sulla rete pubblica inglese a partire da lunedì 30 giugno, ma senza la voce del tennista australiano. Il network ha deciso di non concedere spazio al 30enne nativo di Canberra, attualmente sprofondato oltre la 600ma posizione del ranking ATP e assente dal campo per problemi fisici. La decisione della BBC non ha una motivazione ufficiale e pubblica, ma i tabloid Mirror e Telegraph hanno svelato alcune possibili ragioni: i commenti offensivi nei confronti di Andrew Castle durante la finale Alcaraz-Djokovic ("chiunque sia il pagliaccio accanto a Woodbridge in quella cabina di commento, dovrebbe semplicemente non parlare.

