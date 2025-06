Kyrgios niente Wimbledon anche come commentatore Bbc | Sono bravo ci perdono loro

Kyrgios senza Wimbledon e senza il ruolo di commentatore BBC: un vero colpo per gli appassionati e per lui stesso. L’australiano, noto per la sua verve tagliente, ha lasciato i microfoni londinesi, ma il suo atteggiamento non è passato inosservato. La decisione della tv inglese ha scatenato reazioni contrastanti, rivelando ancora una volta quanto Kyrgios diventi protagonista, anche fuori dal campo. La sua reazione lascia pensare che questa esclusione possa soltanto accendere ulteriori discussioni nel mondo del tennis.

La tv inglese ha tagliato l'australiano dall'elenco dei suoi commentatori per il torneo londinese. E lui non sembra averla presa benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios, niente Wimbledon anche come commentatore Bbc: "Sono bravo, ci perdono loro"

