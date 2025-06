Kvara contro Allan scontro totale tra i due ex Napoli | quanti insulti

L’atmosfera tra Kvara e Allan si è infiammata, regalando uno scontro acceso tra due ex compagni di squadra del Napoli. Questo confronto, ricco di insulti e tensione palpabile, segna una novità nel panorama calcistico internazionale, inaugurando la prima edizione del mondiale per club. Con l’Inter di Chivu e la Juventus di Tudor impegnate in questa sfida storica, il calcio italiano si prepara a scrivere un capitolo emozionante, dove intense rivalità e passioni sono protagoniste.

Allan e Kvara sono stati protagonisti di un incredibile scontro. Quella di quest'anno, di fatto, rappresenta una novità assoluta per il mondo del calcio, visto che si sta disputando la prima edizione del mondiale per club. Le squadre italiane che stanno disputando questa nuova competizione sono l'Inter di Criistian Chivu e la Juventus guidata da Igor Tudor. Mentre il Napoli ha mancato per pochissimo alla qualificazione a questa nuova competizione. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, sotto la luce dei riflettori ci sono proprio due ex giocatori del Napoli, ovvero Kvaratskhelia ed Allan. Scontro tra Allan e Kvara durante PSG-Botafogo: ecco cosa si sono detti.

"Ehi, figlio di pu***na! Sei tu il problema!" Un faccia a faccia che è diventato virale nel corso di PSG-Botafogo. Protagonisti dello scontro i due ex Napoli: Allan e Kvara Vai su Facebook

