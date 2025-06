Koulibaly | Ho mandato un messaggio a De Laurentiis cos’ha detto l’ex Napoli

Kalidou Koulibaly, ex stella del Napoli ora all’Al Hilal, ha recentemente condiviso parole toccanti sul suo passato azzurro in un’intervista a SportMediaset. Il difensore senegalese ha sempre avuto un legame profondo con i tifosi partenopei, consacrandosi come uno dei protagonisti più amati della storia recente del club. Un legame, quello tra Koulibaly e il Napoli, che continua a far parlare di sé e promette ancora emozioni.

L’ex difensore del Napoli, oggi all’Al Hilal, Kalidou Koulibaly ha parlato anche del club azzurro nell’intervista rilasciata in queste ore a SportMediaset. Kalidou Koulibaly è senza dubbio uno delle figure della storia recente del Napoli che è più legato ai tifosi azzurri. Tanti i suoi anni all’ombra del Vesuvio, dove si è consacrato come uno dei migliori del suo ruolo. Un legame, quello tra il capitano della Nazionale Senegalese e il club partenopeo, forte e indissolubile, così come dimostrato dalle sue recenti dichiarazioni rilasciate a SportMediaset. Il difensore, oggi all’ Al Hilal, club con cui è impegnato al Mondiale per Club negli Stati Uniti, ha parlato anche del suo nuovo allenatore Simone Inzaghi, arrivato in Saudi Pro League proprio nelle ultime settimane dopo l’esperienza all’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Koulibaly: “Ho mandato un messaggio a De Laurentiis”, cos’ha detto l’ex Napoli

AL HILAL - Koulibaly: "Inzaghi? Grande allenatore, ma sono contento che abbia vinto il Napoli, il mio cuore è lì, ho mandato anche un messaggio al presidente De Laurentiis"

Koulibaly cuore azzurro, ha rivelato di aver mandato un messaggio al presidente De Laurentiis dopo la vittoria del quarto scudetto della squadra partenopea: "Il mio cuore è lì"

Al Hilal, Koulibaly: "Ho mandato un messaggio a De Laurentiis. Inzaghi grande tecnico, ma sono felice che abbia vinto il Napoli"

Koulibaly: "Ho mandato un messaggio a De Laurentiis. Il mio cuore è a Napoli"