Koulibaly esalta Inzaghi | È un grande allenatore peccato per l’Inter se…

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ora all’Al-Hilal, ha espresso grande ammirazione per il suo allenatore Simone Inzaghi, definendolo un “grande allenatore”. Le sue parole, rilasciate a SportMediaset, sottolineano il valore di Inzaghi e il suo impatto positivo. Un riconoscimento importante che evidenzia la fiducia nel tecnico anche in ambito internazionale, lasciando intendere quanto sia fondamentale la sua guida per il futuro dell’Inter.

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli attualmente all'Al-Hilal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset. Le sue parole. Il difensore centrale dell' Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, ha parlato del suo neo allenatore Simone Inzaghi a SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni. PARTITA CON IL REAL MADRID – «Se ci hanno sottovalutato? È stata una bella partita contro il Real, che è la migliore squadra al mondo. Volevamo dimostrare che siamo una squadra unita e con dei valori, lo abbiamo dimostrato in campo e dobbiamo continuare così. Abbiamo lavorato solo 4-5 giorni con Inzaghi, ma abbiamo giocatori che lo conoscono bene e molto intelligenti, gli abbiamo dato tutte le informazioni che potevano essergli utili.

