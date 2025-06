Koopmeiners | Mi sento in debito con la Juventus Quando ti pagano 60 milioni devi fare di più

Teun Koopmeiners, il centrocampista della Juventus, ha recentemente parlato con sincerità alla Gazzetta dello Sport, confessando di sentirsi in debito con i tifosi bianconeri. Dopo un trasferimento da 60 milioni, l’olandese si aspetta di dimostrare tutto il suo valore e di contribuire al massimo al successo della squadra. La sua determinazione e passione sono il segnale di una Juventus più forte che mai, pronta a raggiungere nuovi traguardi.

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul suo momento di forma e su. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

