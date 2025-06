Koopmeiners avverte | So che devo fare meglio e posso farlo ora sto anche meglio Mondiale? Voglio vincere un trofeo con la Juve

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha espresso grande determinazione e ambizione: consapevole di dover migliorare, afferma di sentirsi finalmente in crescita e pronto a dare il massimo. Dopo un lungo recupero, l’obiettivo è vincere un trofeo con i bianconeri, portando energia e grinta alla squadra. La sua voglia di riscatto si fa sentire forte, perché ora più che mai, vuole dimostrare di poter fare la differenza.

Koopmeiners avverte: «So che devo fare meglio e posso farlo». Le dichiarazioni del centrocampista della Juventus riprese da La Repubblica. Teun Koopmeiners è intervenuto a La Repubblica. Di seguito le parole del centrocampista della Juve in vista della sfida contro il Wydad. RITORNO – « Sì, sì sì, finalmente va meglio. Sono stato fuori altri tre mesi e chiaramente non sono al cento per cento. In questo torneo devo crescere di partita in partita ». GIOCARE UNA PARTITA INTERA – « Ne ho parlato con Tudor, gli ho detto che ho ancora bisogno di tempo per crescere nella condizione ma anche perché è importante che il tendine d’Achille non mi dia più fastidio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners avverte: «So che devo fare meglio e posso farlo, ora sto anche meglio. Mondiale? Voglio vincere un trofeo con la Juve»

