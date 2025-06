Koopmeiners avverte | So che devo fare meglio e posso farlo ora sto anche bene Mondiale? Voglio vincere un trofeo con la Juve

Teun Koopmeiners si presenta con umiltà e determinazione, consapevole dei propri limiti ma anche delle proprie potenzialità. Dopo un lungo infortunio, il centrocampista della Juventus ammette di dover migliorare e di avere ancora margini di crescita, ma la sua voglia di vincere un trofeo con i bianconeri è più forte che mai. Con uno spirito rinvigorito, Koopmeiners è pronto a dare il massimo: ora, l’obiettivo è conquistare il successo e scrivere pagine importanti con la Juve.

Koopmeiners avverte: «So che devo fare meglio e posso farlo». Le dichiarazioni del centrocampista della Juventus riprese da La Repubblica. Teun Koopmeiners è intervenuto a La Repubblica. Di seguito le parole del centrocampista della Juve in vista della sfida contro il Wydad. RITORNO – « Sì, sì sì, finalmente va meglio. Sono stato fuori altri tre mesi e chiaramente non sono al cento per cento. In questo torneo devo crescere di partita in partita ». GIOCARE UNA PARTITA INTERA – « Ne ho parlato con Tudor, gli ho detto che ho ancora bisogno di tempo per crescere nella condizione ma anche perché è importante che il tendine d'Achille non mi dia più fastidio.