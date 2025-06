Koopmeiners a Mediaset | Non sono ancora al 100% fisicamente Mondiale per Club? Ho tanta fiducia in questa squadra

Teun Koopmeiners, intervistato da Sport Mediaset, ha condiviso le sue sensazioni in vista del match contro il Wydad Casablanca. Nonostante non sia ancora al 100% fisicamente, il centrocampista della Juventus mostra una mentalità positiva e tanta fiducia nel gruppo, alimentando l’entusiasmo dei tifosi italiani. Le sue parole evidenziano la determinazione di un giocatore pronti a dare il massimo, anche se il Mondiale per Club si avvicina: la squadra è determinata a superare ogni ostacolo.

Le sue dichiarazioni. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le parole del centrocampista della Juventus in vista del match di stasera contro il Wydad Casablanca. CONDIZIONI  – « Fisicamente no, mentalmente sono molto felice di essere qua. Per noi è una grande opportunità , una grande atmosfera e un grande stadio. Fisicamente non sono ancora al 100%, ho bisogno di più tempo ma lo sappiamo» TUDOR –  « Parlo con lui sempre, siamo molto attenti. Lui sa le situazioni, non mi molla mai.

