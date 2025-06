Kolo Muani o Vlahovic? Ecco chi giocherà titolare in Juve Wydad Casablanca | il piano di Tudor per la seconda gara del Mondiale per Club

In attesa del tanto atteso duello tra Kolo Muani e Vlahovic, la Juventus si prepara a sfidare il Wydad Casablanca nello scontro cruciale di questa seconda giornata del Mondiale per Club. Con Tudor pronto a confermare la formazione vincente, i tifosi si chiedono chi scenderà in campo titolare: un altro passo importante verso la conquista del titolo mondiale. La sfida si avvicina, e l’adrenalina cresce: sarà una partita da non perdere.

Kolo Muani o Vlahovic? Ecco chi giocherĂ titolare in Juve Wydad Casablanca: il piano di Tudor per la seconda gara di questo Mondiale per Club. Oggi quando in Italia saranno le ore 18.00 la Juventus scenderĂ in campo a Philadelphia per affrontare il Wydad Casablanca nel secondo match della fase a gironi di questo Mondiale per Club. Tudor è pronto a confermare in toto la formazione che ha battuto 5-0 l’ Al Ain all’esordio. Pertanto ci dobbiamo aspettare ancora Kolo Muani tra i titolari, con Vlahovic che partirĂ dalla panchina e sarĂ una preziosa risorsa a gara in corso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic? Ecco chi giocherĂ titolare in Juve Wydad Casablanca: il piano di Tudor per la seconda gara del Mondiale per Club

Juve Wydad, chi sarà l’attaccante titolare della sfida? Vlahovic o Kolo Muani: la scelta di Tudor lancia un chiaro segnale per il mercato - Nella sfida tra Juve e Wydad, il grande interrogativo riguarda l’attaccante titolare: Vlahovic o Kolo Muani? La decisione di Tudor, che ha schierato l’attaccante francese fin dal primo minuto, lancia un chiaro segnale sul mercato e sulla strategia della squadra.

