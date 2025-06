Khamenei è introvabile

Il mondo si interroga sulla scomparsa di Khamenei, il leader iraniano introvabile, secondo Axios. Un incontro segreto tra Iran e USA a Istanbul, orchestrato da Erdogan e Trump, avrebbe potuto riavvicinare le parti, ma l’assenza di Khamenei ha frenato tutto. Quali sono i retroscena di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

di Marta Ottaviani ROMA . Parola del sito americano Axios, che cita tre funzionari statunitensi e una fonte a conoscenza della vicenda. Quale? L’incontro segreto a Istanbul tra Iran e Usa che hanno tentato di organizzare Donald Trump e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per riprendere i negoziati. Il regista dell’operazione è stato il numero uno di Ankara, ma l’impossibilità per l’ayatollah Khamenei di approvare l’iniziativa ha fatto saltare tutto. Il tempo stringe, anche perché quello che sembrava un regolamento di conti definitivo fra due Paesi da sempre nemici, Israele e Iran, si sta trasformando in un conflitto allargato, dove entrano in gioco altri due attori contrapposti: da una parte gli Stati Uniti, dall’altra la Cina, con la Russia che ormai agisce come un proxy di Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net