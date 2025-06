Keita rivela un retroscena shock su un suo passaggio mancato alla Juve | Mi dicevo che se avessi lasciato la Lazio sarebbe stato solo per andare in bianconero ma la società non voleva fare questo

Keita Balde svela un retroscena sorprendente: il suo sogno di vestire la maglia della Juventus si è dissolto a causa della Lazio, che ha bloccato il trasferimento. L’attaccante del Monza rivela come avrebbe lasciato la Lazio solo per approdare in bianconero, ma le volontà della società biancoceleste hanno impedito tutto. Un episodio che aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera e al rapporto complicato con il passato. Ma cosa è successo davvero?

Keita, attaccante del Monza, torna indietro nel tempo e racconta di quando era stato vicino alla Juve: l’affare è saltato per “colpa” della Lazio. Intervistato da LaLazioSiamoNoi, Keita Balde racconta del suo passato che poteva essere legato alla Juve. Già, perché l’attaccante senegalese poteva vestire la maglia della Vecchia Signora. Seppur l’affare fosse vicino a concretizzarsi, la Lazio si è imputata e ha fatto saltare l’affare. Il motivo è stato reso noto dal diretto interessato attraverso queste parole. PAROLE – « La Juve aveva Pogba, Tevez, Morata e altri. Avevo concordato un contratto di cinque anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Keita rivela un retroscena shock su un suo passaggio (mancato) alla Juve: «Mi dicevo che se avessi lasciato la Lazio sarebbe stato solo per andare in bianconero, ma la società non voleva fare questo»

