Kean resta alla Fiorentina o va via? Commisso annuncia il futuro dell’ex Juventus rispondendo così a una domanda sull’attaccante Cosa ha detto

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina rimane avvolto nel mistero. Durante una festa dei tifosi viola, il presidente Rocco Commisso ha evitato di confermare o smentire la permanenza dell’attaccante ex Juventus, lasciando i fan in attesa di novità. La domanda sul suo destino si fa sempre più pressante: resterà o partirà? La risposta del presidente potrebbe infatti rivoluzionare le strategie della Fiorentina nella prossima stagione.

Kean resta o no alla Fiorentina? Il presidente viola Rocco Commisso ha parlato così del futuro dell’ex attaccante della Juventus. Le sue parole. Intervenuto a TGR Rai Toscana durante la festa dei tifosi viola organizzata a San Pancrazio, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha sviato alle domande sul futuro di Moise Kean, grande protagonista della stagione della Viola. Ecco la risposta del patron fiorentino sull’ex attaccante della Juventus: cosa ha detto. KEAN RESTA – «Continuate a sostenerci, noi faremo una Fiorentina sempre più forte. Avete visto gli acquisti che stiamo facendo. Speriamo che resti anche Kean». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kean resta alla Fiorentina o va via? Commisso annuncia il futuro dell’ex Juventus, rispondendo così a una domanda sull’attaccante. Cosa ha detto

