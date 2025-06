Kean futuro in bilico | tre big sul giocatore della Fiorentina

Il futuro di Moise Kean, protagonista di una stagione straordinaria con la Fiorentina, è ora avvolto da un alone di incertezza. Tre big europei – Milan, Napoli e anche club sauditi – si contendono il talento italiano, rendendo il mercato di luglio uno dei più caldi degli ultimi anni. La domanda che echeggia tra tifosi e addetti ai lavori è: quale sarà la prossima tappa per questo giovane attaccante? Resta da scoprire quale strada sceglierà Kean per il suo futuro.

Sul giocatore della Fiorentina, Moise Kean, sono presenti vari club. Di seguito riportate le ultime novità. Il futuro di Moise Kean è incerto e sarà un tema al centro del mercato soprattutto nel mese di luglio. La straordinaria stagione con la maglia della Viola ha, infatti, attirato l’attenzione di diversi top club europei e non solo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sul giocatore sono presenti Milan, Napoli, Arabia Saudita, ma soprattutto nelle ultime ore il Manchester United. Fiorentina, attenta al futuro di Kean: il Manchester non ha dubbi. Nelle ultime ore il Manchester United ha nuovamente puntato i riflettori sul centravanti di proprietà della Fiorentina, protagonista di una stagione stratosferica che lo ha visto segnare quasi 30 goal fra squadra di club e Nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Kean Fiorentina, futuro in bilico per il centravanti viola. Pradé ha già in mano quel sostituto che fa sognare i tifosi! - Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è incerto, con la società che sta valutando il calciomercato in attesa della possibile qualificazione in Europa.

Resta ancora in bilico la situazione legata al futuro del brasiliano della Fiorentina Dodo, scrive La Nazione. La sua è quella più spinosa, anche se la Fiorentina non ha abbandonato l’idea di arrivare a un nuovo accordo. Certo, le parti sono ancora lontane. Do Vai su Facebook

